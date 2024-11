Anteprima24.it - Casertana: col Monopoli non ci saranno tifosi ospiti

Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata questo pomeriggio l’ufficialità della Questura di Caserta: per la partita in programma sabato 9 novembre alle 15, fra, si disputerà senza la presenza di. C’è stata, da parte della Questura, il divieto della vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Bari. Per icasalinghi non c’è nessuna restrizione. Nella partita della scorsa stagione in Puglia, si registrarono episodi di intemperanza. Irossoblù, però, sono particolarmente attenzionati dalla Questura locale: dopo i fatti accaduti al Vigorito di Benevento il 27 ottobre, le indagini sono ancora in corso per individuare gli autori del lancio di fumogeni e petardi. Colsfida ardua: Iori spera di recuperare Damian l’allenatore della, Manuel Iori;si ringrazia Giuseppe SciallaSarà un test importante contro la squadra pugliese: terzi classificati, che vengono a Caserta con sei risultati consecutivi.