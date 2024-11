Britney Spears lancia la sua linea di gioielli B Tiny Ma i fan sono preoccupati per i suoi balli su Instagram | Meritavi di meglio

Leggi tutto su Open.online

Periodicamenteè costretta a ricordare al mondo la ferma intenzione di non tornare più nel mondo della discografia, l’ultima volta è stata a gennaio, quando rumors la volevano al lavoro su un nuovo disco insieme a Charli XCX. «Giusto per essere chiari – commentò sui social – la maggior parte delle notiziespazzatura!!! Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album. Non tornerò mai più nell’industria musicale!!!» e oggi le possiamo credere con maggiore certezza, dato che, sempre su, l’ex popstar ha annunciato il lancio di una propriadialla quale ha dato il nome B. Si dice emozionata, presentando lacon la foto di un bracciale che le arriva a cingere anche un dito, «pezzi unici – scrive – delicati ed estremamente diversi».