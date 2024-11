Sport.quotidiano.net - Bologna, fa troppo male. Non basta il coraggio. La beffa arriva nel finale

Nella Champions dell’orgoglio, ilavrebbe tutte le carte in regola per passare il turno. In mezzo ai giganti del Monaco, ancora una volta la squadra di Vincenzo Italiano perde, ma ancora una volta non sfigura. Esce a testa alta. Come con Liverpool e Aston Villa, i rossoblù si dimostrano all’altezza di una situazione più grande della dimensione reale a cui Castro e compagni possono ambire. Eppure restano aggrappati alla partita fin quasi alla fine della clessidra, andando nel secondo tempo più vicini a vincerla che a perderla la gara. Conferma tutt’altro che scontata, quando nel mare aperto della Champions vai a misurarti contro pesci molto più grossi di te. E il Monaco fa parte di questa specie. Fisicità pazzesca, per i biancorossi: una differenza di stazza e di tecnica per lunghi tratti abbagliante.