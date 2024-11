Atp Finals Torino 2024 programma eventi | date e orari Blue Carpet e Opening Show

Leggi tutto su Sportface.it

I match delle Atpcominceranno domenica 10 novembre, ma lo spettacolo ainizierà nei giorni precedenti. Eccoe ildegli, tra cui. Il primo appuntamento è per giovedì 7 novembre alle ore 17:30 con gli otto singolaristi che sfileranno sul, a Piazza Carlo Alberto, per la presentazione ufficiale e l’incontro con i fan. Nella serata di venerdì 8 novembre, invece, andrà in scena il tanto attesoGrandcon le esibizioni dei cantanti Blanco, Madame e Marco Mengoni. Previsto anche un dj set di Zef & Marz, mentre alla conduzione ci sarà Alessandro Cattelan. Durante la serata, infine, saliranno sul palco sia Jannik Sinner che il duo composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori per salutare il pubblico.