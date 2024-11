Oasport.it - Atletica, Massimo Stano vola in Cina per 4 settimane in altura: “Voglio arrivare a Los Angeles 2028”

si appresta a sbarcare indomenica 10 novembre per affrontare un periodo di quattroin, con l’obiettivo di mettere le prime basi in vista della prossima stagione. Il marciatore azzurro, dopo la grande delusione di Parigi 2024, sembra intenzionato a proseguire la sua carriera almeno fino alla prossima edizione olimpica: “Sarebbe stata l’ultima gara della mia carriera se l’Olimpiade di Parigi fosse andata come desideravo, e invece mi resta tanta voglia difino ai Giochi di Los“. Il 32enne pugliese farà tappa inizialmente a Kunming, località situata a 1900 metri sul livello del mare nella provincia dello Yunnan: “Troveremo una temperatura di 18-19 gradi, è come se fossimo sul livello del mare in Italia, ma sfruttando i benefici del lavoro in quota.