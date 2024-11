Lanazione.it - Amaranto Channel altre cinque dirette

Dopo il primo bando riguardante quattro gare, aggiudicato ad, la Lega Pro ha messo a disposizione delle emittenti localipartite da trasmettere in chiaro.gare esterne dell’Arezzo sono state assegnate sempre al canale del club, che deteneva il diritto di prelazione dopo l’aggiudicazione del primo bando. "Questo significa che delle prossime tredici trasferte ben otto saranno trasmesse in diretta dalla nostra emittente", commenta il direttore Luca Caneschi (nella foto). Considerando che la gara di Lucca è assegnata alla Rai e quindi è esclusa dalla possibilità di essere trasmessa, di fatto sarà possibile godere in chiaro e gratuitamente delle gare al ritmo di più di una al mese. "Cominceremo dalla gara di Perugia e posso già annunciare Campobasso, Legnago, Terni, Ferrara, Ascoli e Pescara – prosegue Caneschi – ci lasciamo una partita libera: se l’ultima di campionato con la Pianese fosse decisiva, ci saremo".