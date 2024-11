Wta Finals 2024 | Errani Paolini in semifinale doppio se… Ecco tutte le combinazioni

Leggi tutto su Sportface.it

Sarae Jasmineperdono la seconda partita del Round Robin delle Wtadi Riyad, in Arabia Saudita. Il duo azzurro è uscito sconfitto contro Dabrowski/Routliffe al terzo set. La situazione di classifica nel girone vede Dabrowski/Routliffe in testa con 2 vittorie in 2 partite,seconde con 1 vittoria e 1 sconfitta, Dolehide/Krawczyk terze con 0 vittoria e 1 sconfitta. Ultimo posto per Chan/Kudermetova con 0 vittorie e 1 sconfitta. Tra pochi minuti Dolehide/Krawczyk affronteranno le ultime in classifica. Al termine della sfide tra Dolehide/Krawczyk e Chan/Kudermetova una delle due coppie affiancheràal secondo posto. All’ultima giornataavranno Chan/Kudermetova e Dolehide/Krawczyk avranno Dabrowski/Routliffe. TUTTI GLI SCENARI POSSIBILI In caso di vittoria di Dolehide/Krawczyk, Chan/Kudermetova saranno già eliminate.