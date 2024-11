Welfare, Mundys avvia "Equilibrium" per il benessere dei dipendenti

Leggi tutto su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo capitolo diaziendale dedicato alglobale dei: è “’, progettoto da, azienda internazionale di infrastrutture e mobilità che con 23.000opera in circa 30 Paesi e gestisce 5 aeroporti, circa 9.000 chilometri di autostrade e una serie di servizi digitali per la mobilità che semplificano gli spostamenti della vita quotidiana.ha da tempo intrapreso un innovativo percorso di valorizzazione delle proprie persone, costruendo una cultura organizzativa che guardi ai risultati (il “cosa”) unitamente al modo in cui questi vengono raggiunti (il “Come”). L’approccio definito “human centric” è olistico e abbraccia ogni aspetto del vissuto aziendale, incluso ilorganizzativo del lavorare in azienda, inteso come: modello di lavoro, sostegno alla salute psico-fisica, ricerca dell’equilibrio tra professione e vita privata.