Visitare Roma con meno di 5 euro | come vivere il Giubileo senza spendere una fortuna

Leggi tutto su Funweek.it

Il2025 è alle porte esi prepara ad accogliere milioni di turisti che raggiungeranno la Capitale per il grande evento religioso. Sono ancora in corso i lavori in più punti della città e in particolare di alcune attrazionil’Altare della Patria, Fontana di Trevi ed altri monumenti. Tuttavia, sono tanti a chiedersi qual è la spesa complessiva pernel 2025: ecco la risposta., quanto cosa il2025 ai turisti? Per il2025 sono previsti oltre 50 milioni di turisti nella capitale che si apprestano amigliaia diper il grande evento. Tuttavia, è risaputo che i pellegrini non sono conosciutituristi alto-spendenti ed è per tale motivo che ci si chiede quanto sono disposti aper il soggiorno nella città eterna.