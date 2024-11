Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 19:45

DEL 5 NOVEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ SOSPESO SULL’INTERA TRATTA: IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA 105; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO EPR VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA APPIA E CASILINA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA COLOMBO, TRA LO STESSO RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; SULLO STESSO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.