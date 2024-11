Tpi.it - Usa: ecco le 13 contee che possono cambiare le elezioni presidenziali tra Donald Trump e Kamala Harris

Le 60esimeche si concluderanno oggi, 5 novembre 2024, negli Stati Uniti potrebbero essere decise da sole 13di sette Stati chiave, il cui voto può far pendere la bilancia a favore dell’ex presidente repubblicanoo dell’attuale vicepresidente democratica. Le ultime due tornate della corsa alla Casa bianca ci hanno abituati a una competizione decisa da un pugno di preferenze. A causa del sistema elettorale (indiretto) previsto per le, la vittoria del voto popolare infatti non garantisce l’elezione. Nel 2016 infatti, malgrado avesse ottenuto oltre 2,86 milioni di preferenze in meno rispetto alla candidata democratica Hillary Clinton,prevalse conquistando la maggioranza in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, in cui superò l’ex first lady con un margine complessivo di 77.