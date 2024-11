Un’Inter sprecona | il dato allarmante sulla percentuale realizzativa

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Sembra essere diventata un’abitudine in casa nerazzurra: ma arrivati davanti alla porta, in una posizione ottimale per segnare, i giocatori dell’Inter fanno scelte che non portano al gol. In queste prime 11 giornate di campionato, Simone Inzaghi si ritrova unrealizzazione dei suoi giocatori. Inter, la divoratrice di gol Il miglior attacco della passata stagione, guidal capocannoniere della Serie A 2023/24, Lautaro Martinez, è in una fase di assestamento. Anche con il Toro di Bahia Blanca ritornato al gol nel suo stadio e sotto i suoi tifosi, i Campioni d’Italia sembrano trovare delle porte stregate. Ildi questa nuova stagione calcistica per l’Inter è quello relativo alladella squadra di mister Simone Inzaghi. A fornire i numeri è la Gazzetta dello Sport.