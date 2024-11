Lanazione.it - Un convegno sulle evoluzioni dei serramenti per i sessant’anni della Carini

Arezzo, 5 novembre 2024 – Undeitra passato, presente e futuro. Tecnici e imprenditori da tutta la penisola sono attesi venerdì 8 novembre a Monte San Savino per una giornata di studio, approfondimento e confronto che, a partire dalle 16.45, offrirà un focus su un settore in continuo sviluppo a causa dei progressi di tecnologie e materiali, dei cambiamenti normativi, delle nuove sfide collegate alla sostenibilità e dellenei comparti di edilizia e arredamento. Il meeting è stato organizzato per idi attivitàche, fondata nel 1964, ha scelto di festeggiare l’anniversario con questo evento ospitata nei locali aziendali dove riunirà dipendenti, collaboratori, fornitori e distributori per generare una consapevolezza condivisafuture sfide e prospettive del comparto.