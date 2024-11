Biccy.it - Tommaso vola in Spagna, la reazione di MariaVittoria al termine della puntata

Leggi tutto su Biccy.it

Franchi ieri sera è stato prelevato da due ballerine di flamenco dalla Casa del Grande Fratello per andare in. Da domani sera, infatti, vivrà fino a domenica nella Casa del Gran Hermano dove potrà di nuovo vedere Maica Benedicto. Lei si è presa una cotta per lui, mentre lui – da quel che ha detto in– pare essersi invaghito diMinghetti e di preferire lei alla spagnola. Come reagirò Maica quando scoprirà tutto questo? In settimanasi è collegato direttamente con laper salutare Maica #GrandeFratello pic.twitter.com/RiFs161qn3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024sei pronto a partire? Lati aspetta! #GrandeFratello pic.twitter.com/ARYsBoTyLn — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024 Il movimento di bacino c’è, l’emozione anche.