Sport.quotidiano.net - Serie C. Saltykov fa volare ancora gli Angels

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Vincono di nuovo, gliSantarcangelo, e la vetta della classifica rimane tale, visto che la squadra è imbattuta dopo cinque turni di campionato. I clementini sono a 10, come Forlimpopoli, grazie al successo esterno sul campo di Falconara. Il match, finito 72-84, è ribaltato daglinel secondo tempo dopo il 43-37 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi il parziale è devastante, un 16-4 che porta l’incontro sul 47-53 grazie a un eccellente. Di lì in avanti non c’è più storia, con Santarcangelo anche a +16 prima della chiusura in scioltezza sul +12. Il tabellino: Goi 13, Giovannelli 11, Valmaggi 2, Baschetti ne, Macaru 9, Benzi, Rivali 9, Mari 15, Pennisi ne, Frisoni, Amaroli ne,25. All.: Serra. Molto bene anche San Marino, che in casa col Real Pesaro soffre ma la spunta negli ultimi possessi per 84-79.