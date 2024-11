Dailymilan.it - Real Madrid-Milan, arbitra Slavko Vincic: e quel precedente con il goal annullato a Franck Kessie…

Leggi tutto su Dailymilan.it

L’arbitro della sfida trasarà: c’è uncon protagonista Kessie che fa tremare i tifosi rossoneri Il big match tra– sfida valevole per il quarto turno della nuova edizione della Champions League – sarà diretto da, arbitro sloveno che in passato ha già avuto modo di dirigere i rossoneri, non lasciando un ricordo particolarmente positivo ai tifosi del Diavolo. Sì, perché se troniamo al 2020/2021, quando il club di via Aldo Rossi era impegnato in Europa League, c’è un episodio che fece infuriare il. Parliamo delall’ex centrocampista del DiavoloKessie nella sfida valevole per gli ottavi di finale della competizione europea contro il Manchester United. Inl’occasione, l’ivoriano segnò un grande, che venne poiper un tocco di mano tutt’altro che evidente.