Abruzzo24ore.tv - Rannicchiato sulla gru di una nave per 72 ore: il racconto

Chieti - Un giovane algerino di 17 anni ha viaggiato nascostogru di un cargo per giorni, sfidando fame e stanchezza. Ha appena 17 anni ed è protagonista di un'incredibile vicenda di sopravvivenza e coraggio. Partito dall'Algeria, il ragazzo ha affrontato il viaggionella cabina di manovra della gru di un cargo battente bandiera della Repubblica di Palau. Rimasto nascosto per circa tre giorni, ha resistito alle difficili condizioni, portando con sé solo pane e acqua per sopravvivere. Il giovane, dopo aver esaurito le provviste e sopraffatto dalla stanchezza, ha chiamato il 112 non appena ha visto il porto italiano: "Non ce la faccio più, venitemi a prendere". I soccorsi sono giunti rapidamente: l'equipaggio del cargo ha raggiunto il ragazzo, seguito dai carabinieri e dalla guardia costiera.