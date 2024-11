Ilgiorno.it - Progetto solidale “Cuore rosa“. Prendersi cura di chi ha un tumore

"Ciao, mi stanno venendo a prendere con la macchina dell’associazione e mi portano a fare la visita. Tu non preoccuparti: ora scendo e mi metto le cuffie così ascolto un po’ di musica e sto tranquilla. E poi sono in buone mani: è stata una fortuna trovare questi servizi perché la mamma non poteva prendere altri giorni di lavoro". Il vocale lo manda una ragazza, paziente oncologica, alla sua amica. Il trasporto oncologico viene effettuato dall’associazione colognese Lorenzo Perrone, che ha lanciato una raccolta fondi proprio per sostenere il", creato dalle donne per aiutare altre donne. "La particolarità distintiva è che anche le autiste e accompagnatrici sono esclusivamente donne. Questa scelta punta a creare un rapporto empatico tra le volontarie e le beneficiarie del servizio, facilitato dalla comunanza di genere".