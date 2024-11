Ilnapolista.it - Prezzi troppo alti, tifosi del Bayern annullano 36.000 richieste di biglietti per la partita con lo Shakhtar Donetsk

Il carodeinon è una questione solo italiana. Secondo quanto riporta oggi La Bild infatti idelMonaco stanno annullando in massa lediper ladi Champions League che andrà in scena il mese prossimo contro lo, in segno di protesta contro idei tagliandi eccessivamente gonfiati. Il gruppo ultras del“Südkurve München”aveva lanciato il boicottaggio domenica con un appello che diceva: “Boicottate lain trasferta di Donezk! Annulla i tuoi! (.)del, non fatevi ingannare e boicottate lain trasferta a Shakhyor”. Idelavrebbero dovuto pagare un posto a sedere 105 euro, mentre aidell’Atalanta erano stati addebitati solo 28 euro e a quelli dello Young Boys avevano dovuto pagare 31 euro.