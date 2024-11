Dilei.it - Noci, come conservarle più a lungo. I trucchi infallibili

conservare correttamente la frutta secca e, per la precisione, le? Sono amatissime per uno spuntino, per preparare piatti dolci e salati, o semplicemente per decorare. Fonte di antiossidanti e fibre, contengono grassi monoinsaturi: possiamo incorporare leall’impasto del pane fatto in casa, mescolarlo con la granola o ancora fare un delizioso sugo alleper condire la pasta. Maconservare leper evitare che vadano a male? Ecco iconservare leappena raccolte con il trucco dell’essiccazione Da settembre fino all’autunno inoltrato, durante il periodo di raccolta delle, ci capita di averne un bel po’ a casa. La conservazione dellecon il guscio prevede delle tecniche ben precise, anche perché così ne avremo un bel po’ per tutto l’anno.