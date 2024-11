Mistermovie.it - Mister Movie | Il Nuovo Trailer di GTA 6 prepara i fan per l’uscita

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. I fan della saga di Grand Theft Auto sono in fibrillazione dopo che un ex sviluppatore di Rockstar Games ha condiviso un teaser del tanto atteso GTA 6, alimentando l’eccitazione per il prossimoche potrebbe essere rilasciato entro la fine del mese. Secondo le dichiarazioni di Ben Hinchliffe, il gioco promette di alzare ulteriormente l’asticella nel panorama dei videogiochi, proprio come hanno fatto in passato titoli iconici come Red Dead Redemption 2 e GTA 5. Grande Attesa per ildi GTA 6: Le Rivelazioni di un Ex Sviluppatore Hinchliffe, che ha lasciato Rockstar nel 2021 dopo aver contribuito allo sviluppo di GTA 6, ha parlato con entusiasmo dell’impatto che ilcapitolo avrà sul pubblico. “Basta guardare come ogni gioco di Rockstar si sia evoluto nel tempo.