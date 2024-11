Thesocialpost.it - L’ultimo giorno di Trump, ancora shock: “Kamala Harris sul ring con Mike Tyson”

non cambia strategia: anche neldi campagna elettorale, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha continuato con dichiarazioni provocatorie e retorica aggressiva. Durante un comizio in Pennsylvania,ha lanciato una battuta pesante verso la vicepresidente, suggerendo che dovrebbe “salire sulcon il pugile“. “Mettetesulcon. Sarà interessante,” ha affermato, scatenando reazioni tra il pubblico e i media. Attacchi contro i media e i rivali politici Non è la prima volta chefa ricorso a toni violenti. Nelle scorse giornate, il tycoon ha espresso parole dure nei confronti dei media, affermando che non gli dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai giornalisti, e ha evocato immagini di esecuzioni contro i suoi rivali politici, menzionando in particolare Liz Cheney.