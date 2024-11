Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: Vlahovic riporta in parità l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Manovra lenta dellache in questo momento non riesce a trovare uno spazio tra le linee del Lille. 63? Zhegrova ruba il tempo a Cabl che si aggrappa alla maglietta e commette fallo ricevendo il primo cartellino giallo del,. 62? Conceicao fa una serie di finte e poi serve Cambiaso, il quale va fino in fondo, ruba il tempo agli avversari e tenta un cross sul secondo palo dove ci sono solo maglie rosse. 61? Pareggio meritatissimo da parte dellache stava spingendo con insistenza in questa seconda frazione. Vedremo se i bianconeri cercheranno subito il vantaggio o tireranno un attimo il fiato. 60? Gooooooool!! Rigore perfetto diche tira alla destra del portiere, che si era tuffato dalla parte opposta. Lille-1-1.