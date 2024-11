Quifinanza.it - Le città italiane dove si vive meglio, la classifica 2024

Cosa ci viene in mente quando pensiamo al “re bene”? Probabilmente immaginiamo unache garantisca servizi sanitari efficienti, scuole di qualità, un ambiente sicuro e salubre e una rete di supporto sociale. Ma qualirispondono davvero a queste aspettative? Il rapporto BesT di Istat ha stilato unadel benessere equo e sostenibile nelle 14metropolitane, rivelando come ciascuna eccella o presenti criticità in ambiti fondamentali. Scopriamo in qualeitaliana sidavvero. Salute: un’Italia a due velocità Il divario tra Nord e Sud nel diritto alla salute è una realtà consolidata e drammatica, fotografata anche dal rapporto Svimez “Un Paese, due cure”. Al Sud, la povertà sanitaria coinvolge l’8% dei nuclei familiari, contro il 4% del Nordest e il 5% del Centro.