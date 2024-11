Iodonna.it - L'artista italiana è stata selezionata tra 12 partecipanti internazionali per realizzare questa installazione che interagisce con la luce del deserto

Roma, 5 nov. (askanews) – Sette metri di larghezza per tre metri d’altezza. L’opera “I See I See” di Federica Di Carlo, presentata durante la mostra internazionale d’Arte d’Egitto Forever Is Now 2024 resterà proprio di fronte alle Piramidi, nella Piana di Giza fino al 16 novembre. L’tra 12perambientale checon ladelin uno dei siti più affascinanti al mondo e ha voluto creare un ponte tra antico e moderno. "Creatori dell'Egitto Eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone": la mostra a Vicen. guarda le foto Federica Di Carlo: “È composta da migliaia e migliaia di lenti ottiche che permettono allo spettatore, attraverso questo grande occhio, di vedere le Piramidi con un nuovo punto di vista, da una nuova prospettiva.