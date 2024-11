Sport.quotidiano.net - La capolista Chiesanuova. Sbarbati: "La mia rete?. Conta più la squadra»

Missione compiuta. Alla vigilia avevamo evidenziato le difficoltà del Portuali Dorica, neopromossa terz’ultima in classifica e da 6 gare senza successo. Ilpoteva e doveva approfittare delle "debolezze altrui" per riprendere a correre e i biancorossi non si sono fatti scappare l’occasione. A Torrette le reti di Canavessio e, prima che i rivali accorciassero le distanze, hanno spinto ilad una importante vittoria dopo 2 pareggi. Tre punti che sono diventati 19 in totale, facendo volare (anzi ri-volare) i ragazzi di Mobili in testa, stavolta assieme al K-Sport Montecchio. Oltre al risultato che fa continuare l’incredibile imbattibilità, tra le note più belle della domenica c’è ladi. Lo "squalo", l’anno scorso capocannoniere del team con 9 centri, non aveva ancora mai gonfiato latra Coppa Italia e campionato.