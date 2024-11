Romadailynews.it - Italia: presidente visitera’ Cina

Leggi tutto su Romadailynews.it

Pechino, 05 nov – (Xinhua) – Ilno Sergio Mattarella si rechera’ in visita di Stato indal 7 al 12 novembre su invito delcinese Xi Jinping, ha annunciato oggi a Pechino la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. Durante la visita delMattarella, ilXi terra’ dei colloqui con lui per tracciare un progetto per il futuro sviluppo delle relazioni. Sia Li Qiang, primo ministro cinese, sia Zhao Leji,del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, lo incontreranno rispettivamente, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri, durante un briefing quotidiano con la stampa. Lae l’, entrambe antiche civilta’ e importanti economie del mondo, godono di un solido sostegno pubblico per la cooperazione bilaterale amichevole, che e’ in linea con gli interessi comuni di entrambe le parti e contribuisce al sano sviluppo delle relazioni-Europa e alla stabilita’ e prosperita’ globali, ha dichiarato Mao.