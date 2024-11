Lanazione.it - Iron & logistics, notte in fabbrica e assemblea permanente dei lavoratori: “Vogliamo i risarcimenti”

Agliana (Pistoia), 4 novembre 2024 – . Ie le lavoratrici di(una stireria conto terzi di agliana che lavora per noti brand della moda a conduzione italiana) sono entrati ine si preparano a passare lain«contro lo smantellamento» dello stabilimento. “E’ troppo forte il sospetto – si legge in un comunicato sindacale di Sudd Cobas - che l'azienda stia cercando di "scappare" a fronte delle centinaia di migliaia di euro di debiti nei confronti dei proprie lavoratrici. Nelle ultime settimane ie le lavoratrici hanno visto lasvuotarsi di volumi, mentre nessuna nuova commessa entra. La società non è stata in grado di fornirci alcuna spiegazione plausibile a quello che sta accadendo, limitandosi a rassicurazioni che non trovano alcun riscontro.