Interruzioni idriche in Abruzzo: 42 comuni coinvolti, ecco i dettagli aggiornati

Lavori di manutenzione e riparazione della rete idrica comportano sospensioni programmate in provincia di Chieti e Pescara, disagi per numerosi residenti. La Sasi e l'Aca, aziende che gestiscono la rete idrica nelle province di Chieti e Pescara, hannocato che saranno necessariedella fornitura d'acqua in diversiper effettuare lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni alle infrastrutture. La sospensione inizierà alle 9 di martedì 5 novembre e durerà fino alle 6 del mattino di mercoledì 6 novembre. Le aree interessate includono Frisa, Ortona (centro, area industriale, porto e Tamarete) e San Vito Chietino, dove verranno toccate zone come Sant’Apollinare e Bufara. A Ortona, la chiusura temporanea ha portato alla sospensione delle lezioni presso il Liceo Classico Volta.