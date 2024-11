Sport.quotidiano.net - Inter-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla: Inzaghi con Calhanoglu

Milano, 5 novembre 2024 – Scontro diretto train Champions League. Le duesono appaiate a quota 7 punti in classifica, due vittorie e un pari, gunners a Bergamo con l’Atalanta, nerazzurri a Manchester con il City, e visto il passo che stanno tenendo diverseil rischio di restare fuori dalle prime otto c’è. Un ko potrebbe complicare e non poco il cammino verso gli ottavi di finale, dunque sarà una sfida importante e quasi decisiva e il fatto di giocarla in casa per l’è un piccolo vantaggio. Match dunque spettacolare tra dueforti, in lotta per i trofei sia in campionato che in Europa. L’arriva però da un periodo non esaltante, infatti ha perso in campionato con Bournemouth e Newcastle, ha pareggiato a Liverpool e in Premier è già sette punti distante dalla vetta.