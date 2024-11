Inter-news.it - Inter-Arsenal, probabile formazione: Taremi più 2 valutazioni – CdS

Leggi tutto su Inter-news.it

Verso, partita valida per la quarta giornata di Champions League. Oggi rifinitura per i nerazzurri, conche scalpita per giocare dall’inizio. Ladi. LA SFIDA – Dopo la vittoria col brivido contro il Venezia, per l’adesso testa all’, nel match valido per la quarta giornata di Champions League. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo di fila in Europa, dopo quelli contro Stella Rossa e Young Boys. A San Siro arriveranno i temibili Gunners di Mikel Arteta, che nonostante la recente crisi di risultati, rimangono una delle squadre più insidiose eessanti dell’a Champions League. Oggi la squadra farà la rifinitura ad Appiano Gentile e dunque si potranno capire con più chiarezza quelle che potrebbero essere le mosse di Simone Inzaghi.