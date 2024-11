Quotidiano.net - Guida ai bilanci di sostenibilità da Fondazione Eos e Bocconi

Eos (Edison) e Ask il centro di ricerca dell'Universitàhanno realizzato unaalla rendicontazione non finanziaria e allanel mondo della cultura, 'Rendere Conto, ilo didelle organizzazioni culturali'. "Rendicontare - suggeriscono gli autori Paola Dubini, Diana Martello e Alberto Monti - è il primo passo per rendersi conto, prima ancora di rendere conto" dell'effettiva capacità di generare un impatto sociale duraturo e di coinvolgimento della propria comunità di riferimento. "La definizione di indicatori di impatto è il punto di arrivo di un processo che parte da una riflessione sulla specificità dell'organizzazione, cui segue un allineamento di aspettative con i principali stakeholder e una lettura contestualizzata dei risultati raggiunti.