Ilrestodelcarlino.it - Gli edicolanti incontrano i candidati consiglieri

In vista delle elezioni regionali del 17-18 novembre, il sindacatoSinagi ha promosso, ieri, un incontro con idei vari schieramenti politici della circoscrizione di Modena. L’obiettivo è stato quello di affrontare insieme i temi che stanno a cuore agli, ovvero le misure di sostegno e valorizzazione per le edicole dell’Emilia Romagna, chiedendo impegni precisi aiuna volta che saranno eletti. L’incontro è stato un’occasione per discutere i temi legati al futuro delle edicole nella nostra regione, "un settore che riveste un’importanza fondamentale per la coesione sociale e l’informazione, soprattutto in questo momento di transizione economica e culturale". Erano presenti i membri del Direttivo Sinagi e glidella nostra provincia.