Secoloditalia.it - Edi Rama: “Meloni ha sorpreso tutti, altro che marcia su Roma. Si batte per un’Italia più forte”

Leggi tutto su Secoloditalia.it

I giudici italiani non trovano eco in Albania. Il premier Edi, che a dispetto del suo partito ha firmato con Giorgial’accordo per i Cpr, ribadisce la linea sull’immigrazione clandestina e la sua stima per la premier. “Le decisioni dei tribunali non cambiano nulla – spiega in una lunga intervista al Giornale, “perché noi non abbiamo nessuna responsabilità nell’esecuzione dell’accordo. Tranne quella di dare la totale disponibilità tramite la concessione della giurisdizione italiana al territorio dei due centri”. Non sa se la missione della Libra andrà liscia e non vuole commentare l’operato delle toghe in Italia, però dice chiaramente che chi lavora sulla paura non fa un buon servizio alla politica. Edi: per Tirana non cambia nulla, l’accordo resta Sui migranti ripete la sua convinzione, che lo ha portato a collaborare con