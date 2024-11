Donnapop.it - Diana Del Bufalo racconta il dramma degli attacchi di panico: «Alla mia terapeuta chiedo quando guarirò»

Delha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e hato ilvissuto a causadi: cosa ha detto? L’attrice e showgirl non ha mai nascosto di essere in cura da una psicoe di recente è tornata a parlare dei progressi fatti grazieterapia; purtroppo, nonostante tutto, glidinon sono ancora passati e questo la mette in grande crisi. Addirittura,sua dottoressa,chiedefinalmente guarirà.DelparladiDelhato apertamente delche vive a causadi. Ma cosa ha detto? Le sue parole: ”Soffro didipsicoguarisco?”. Oggi l’attrice ha una vita che le piace e questo la fa sentire grata, ma in passato non è stato sempre così.