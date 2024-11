Ilrestodelcarlino.it - Dalla ruota a Collemarino

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Ecco la, in super anticipo rispetto all’edizione 2024-25 del grande natale anconetano. Potrebbe essere montata già questa settimana. In effetti l’attrazione che da anni occupa un pezzo di piazza Cavour è a parte rispetto agli altri eventi organizzati dall’amministrazione comunale. Nonostante alcuni esponenti dell’allora minoranza di centrodestra avessero criticato la scelta della precedente giunta di portare in città lapanoramica e poi di rinnovarne la presenza, anche il centrodestra ha deciso di puntarci. Così, dopo lo scorso anno, quando era difficile poter modificare troppo gli eventi natalizi rispetto al passato, lapanoramica sarà di nuovo in funzione e con largo anticipo. Ieri mattina i pezzi che compongono la parte meccanica dell’attrazione hanno iniziato ad arrivare a bordo di grandi camion che hanno depositato le parti nel solito spazio di piazza Cavour.