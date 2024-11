Iltempo.it - Chi è Andrea Prosperi, l'imprenditore romano che sta rivoluzionando l'imprenditoria

"Sono stati anni di duro lavoro, di molteplici risultati ottenuti, di più di 10 aziende aperte, di collaboratori che ha portato da zero al successo", così, 30 anni,, uno dei personaggi di spicco del mondo dell'in Italia. Ma chi è, giovanepartito da zero, da un quartiere popolare di Roma, oggi vive la sua quotidianità tra Monte-Carlo e Dubai, dove ha la residenza e dove riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità, in quanto sono posti che favoriscono l'impresa e dove gli imprenditori vengono esaltati, a differenza dell'Italia. La passione per le auto ha sempre caratterizzato la sua vita, in special modo quella per il cavallino rampante, passione che coniuga con il lavoro in quanto le sue pillole di business spesso vengono condivise a bordo della sua Ferrari 488 GTB, di proprietà, in quanto come documentato sulle sue pagine social, intestata alla sua Progroup Holding.