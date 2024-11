Ilrestodelcarlino.it - Campagna abbonamenti al via: primo spettacolo con Benvenuti

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Scatta ladella stagione 2024-25 del Teatro Comunale di Cesenatico. Per chi era già abbonato nella passata stagione, sarà possibile rinnovare l’abbonamento l’8 e il 9 novembre dalle 9 alle 13 e l’11 novembre (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30), recandosi nella biglietteria del teatro in via Mazzini. Per i nuovi abbonati l’appuntamento è invece il 14 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. Nel calendario di Prosa Alessandroporterà a teatro "Falstaff a Windsor" il 3 dicembre inaugurando così la stagione della grande prosa a teatro. In questo adattamento l’eroe e antieroe "resuscita" a Windsor esprimendo la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo senza raggiungere la consapevolezza dell’età che "indossa".