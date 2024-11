Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Rafael Leao si mette in mostra con il Real Madrid?

, Paulo Fonseca concede un’occasione d’oro acon il: il portoghese ha un obiettivo chiaro! Una nuova occasione. Quella che mister Paulo Fonseca ha deciso di concedere acon il Real Madrid è un’opportunità d’oro. L’attaccante portoghese partirà, infatti, dal primo minuto nella super sfida di Champions – valevole per il quarto turno della competizione europea – e potràre intutto il suo talento in un palcoscenico di altissimo livello come il Bernabeu. Il numero dieci rossonero da qualche giorno è finito nel mirino del Barcellona, lo storico club rivale del Real e che nella serata di martedì 5 novembre non si perderà sicuramente la partita.è stato fatto sedere in panchina nelle ultime tre sfide casalinghe di campionato e per questo motivo si è mobilitato anche l’agente del giocatore Jorge Mendes, per cercare di capire se c’è qualche opportunità per una nuova avventura all’estero, dato che il rapporto con Fonseca fatica a entrare nel vivo.