Black Friday 2024: il progetto controcorrente di LaMunt a supporto di bambine e ragazze boliviane

vae aderisce a unCaritas adiDal 24 novembre al 24 dicembre, il 10% del ricavato sugli acquisti effettuati dal sito ufficialeverrà devoluto alABC: Learning for a better future curato da Caritas Alto Adige, che garantisce un posto in collegio ache non hanno possibilità di ricevere un’educazione scolastica. Per il terzo inverno consecutivo,– premium mountain sports brand che fa del claim “by women for women” il suo pillar fondamentale – rimarrà fedele all’animo nobile che da sempre lo contraddistingue, preferendo alla tendenza consumistica delun’iniziativa speciale a favore dell’istruzione dellenelle zone rurali della Bolivia.