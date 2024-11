Bimbo di 10 anni cade dal balcone dei nonni morto dopo ore di agonia

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Una tragedia ha colpito la comunità di Perugia il 4 novembre 2024, quando Gioele, un bambino di soli dieci, èessere caduto dal terrazzo dell’appartamento dei. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, in un momento che avrebbe dovuto essere di gioia e spensieratezza per il piccolo e la sua famiglia. Gioele si trovava a casa dei, situata al terzo piano di un edificio. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe sporto dalquando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. >> Sposi scomparsi, dov’erano Maria e Pietro durante la loro assenza: catturati dalle telecamere I testimoni hanno descritto il momento come uno “strazio”, con le urla disperate dei familiari che hanno assistito alla scena. Nonostante i soccorsi tempestivi, il piccolo non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’impatto ed èall’ospedale di Perugia.