Biathlon, Johannes Bø deporrà Ole Einar Bjørndalen dopo 24 anni di regno? "Il Sorpasso" è annunciato

Uno dei temi forti legato alla stagione 2024-25 delè rappresentato dal fatto cheBø possa diventare l’uomo con il maggior numero di vittorie in competizioni di primo livello, scavalcando così Ole, in testa alla graduatoria dei serial winner da tempo immemore. Attualmente, il trentunenne di Stryn (che ha cominciato a imporsi nel dicembre 2013) ha collezionato 85 affermazioni. Il contatore dice “-10” rispetto ai 95 successi ottenuti con la carabina in spalla dal cinquantenne di Simostranda fra il gennaio 1996 e il dicembre 2015. Il passaggio di consegne è quindi possibile, se si considera come Bø abbia realizzato svariate annate da “doppia cifra” in termini di trionfi, spingendosi addirittura a 16 negli inverni di maggior dominio (2018-19 e 2022-23). L’avvicendamento non è però scontato.