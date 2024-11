Tvpertutti.it - Antonella Clerici The Voice Kids: retroscena e problemi dietro le quinte

Leggi tutto su Tvpertutti.it

Venerdì 15 novembre 2024 torna su Rai1 The, il talent show musicale dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, e, al timone del programma, non nasconde l'entusiasmo per questa nuova stagione. «Posso assicurarvi che vedrete esibizioni strabilianti,» ha dichiarato in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, sottolineando il talento e la preparazione dei giovanissimi concorrenti. Accanto a lei, in questa avventura, ci saranno i giudici Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, pronti a guidare e sostenere i ragazzi in questo percorso unico.è stata colpita dalla profondità e dal talento dei partecipanti di quest'anno: "I ragazzi di 12 o 13 anni hanno un repertorio vastissimo", elogiando la loro conoscenza musicale, spesso inusuale e raffinata.