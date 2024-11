Aiuto papà maltratta la mamma… Bambina avverte il 112 Arrestato 40enne in provincia di Latina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, i Carabinieri sono intervenuti prontamente in un’abitazione a Sezze, rispondendo alla chiamata di emergenza di unadi 12 anni. La ragazzina, con coraggio e prontezza, ha contattato il numero d’emergenza 112 dichiarando: “stando mamma, venite subito”. Fornendo la sua posizione agli operatori tramite cellulare, la giovane ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e fermare il padre. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato un’apparente tranquillità: l’uomo, un operaio di origine romena di 40 anni, stava dormendo. Tuttavia, grazie alle dichiarazioni della compagna e della figlia, è emersa la realtà degli eventi, che ha portato all’arresto in flagranza delpermenti in famiglia.