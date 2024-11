Agroalimentare nuova sfida per Finagricola | dopo il pomodoro giallo arriva il datterino arancione

Leggi tutto su Ildenaro.it

Ancora novità dal quartier generale di, azienda innovativa e sempre impegnata nella sperimentazione, con il suo marchio di punta “Così Com’è”, noto ai consumatori soprattutto per la diffusione sul mercato del “”, già a partire dagli anni 2000. Oggi l’azienda rilancia con una novità assoluta: la trasformazione in conserva del, nella versione “intera in succo”. Il nuovo prodotto ha già trovato spazio nei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone.essere stato introdotto nella linea professionale “Grangusto”, dedicata ai professionisti del settore HoReCa, ilè ora pronto per essere presentato ai consumatori, che potranno apprezzarlo per le sue peculiari caratteristiche. L’espansione del mercato internazionale, l’ampliamento della gamma di prodotti e la diversificazione dei canali di distribuzione sono il risultato della solida struttura di: l’azienda, con sede a Battipaglia (Sa), un fatturato di 48 mln di euro, 475 dipendenti e 300 ettari di coltivazione, è infatti presente in maniera capillare nei settori HoReCa, Grande Distribuzione Organizzata e con ottime prospettive di sviluppo nell’export.