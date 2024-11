Sport.quotidiano.net - A caccia del sostituto. In pole c’è sempre Semplici, ma l’ingaggio è di quelli pesanti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Paolo Mandelli ha preso possesso del ruolo di allenatore del Modena ieri, alla ripresa degli allenamenti. A benedirne l’interim, perché di questo si tratta, è stato direttamente Carlo Rivetti che lo ha presentato come l’uomo giusto per preparare al meglio la sfida con la Carrarese, e di fatto a Mandelli, al momento, si chiede questo: tamponare gli effetti delle cadute più recenti e, magari, portare 3 punti (che, nel caso, consentirebbero anche di superare i toscani, in una classifica piuttosto corta lì dietro) prima di lasciare al nuovo allenatore due settimane in cui potrà sfruttare la sosta, per conoscere la squadra e portarla alla trasferta del 22 novembre a Cosenza. Per il resto, oggi è difficile pensare che Mandelli possa andare oltre, anche perché la società si è già mossa nella valutazione di alcuni profili e ha avuto più di un contatto, ma vuole pensarci bene.