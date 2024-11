Zonawrestling.net - WWE: Boom di ascolti per Crown Jewel, è il PLE arabo più visto di sempre

La WWE ha annunciato che2024 ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni tra tutti gli eventi prodotti dalla federazione in Arabia Saudita. Il PLE, svoltosi sabato a Riyadh, ha registrato un incremento del 28% rispetto all’edizione del 2023. Un successo al botteghino per il Mohammed Abdo Arena L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito al Mohammed Abdo Arena della capitale saudita, segnando un altro importante traguardo per la partnership tra la WWE e il Regno dell’Arabia Saudita. I nuoviChampionship Titles La sesta edizione dihal’introduzione deiChampionship Titles, assegnati attraverso due match che hannoconfrontarsi i campioni della federazione: Cody Rhodes, WWE Undisputed Champion, ha sconfitto Gunther, World Heavyweight Champion, nel main event Liv Morgan, ha prevalso sulla WWE Women’s Champion Nia Jax, conquistando il titolo femminile Evidentemente questo nuovo concept dei titoliè piaciuto ai fan e potrebbe diventare un grande classico dell’agenda WWE, con altre competizioni annuali come il King and Queen of the Ring, la Royal Rumble, il Money in the Bank, l’Andre The Giant Battle Royal e i War Games di Survivor Series.