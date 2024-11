Lanazione.it - Vandalismi nel Borgo dei Borghi. “L’inciviltà è spesso in agguato”

Peccioli (Pisa), 4 novembre 2024 – I vandali non risparmiano nessuna superficie. Ormai è storia dell’Italia di oggi. Mura esterne e interne, panchine, alberi, aree recintate, ipogei, cunicoli sotterranei, pali della luce, fontanelle e travertini, cassonetti e campane per il vetro, asfalto stradale, facciate e portoni. Anche a Roma, Villa Pamphilj ha dovuto fare i conti con vernice e pennarelli. Dalla città eterna alla provincia. E così scritte sono da settimane anche a Peccioli. Vernice su alcune facciate. Un luogo incantevole, questo paese, che ha ottenuto il riconoscimento didei2024. Nel centro storico vivono 739 abitanti in mezzo a monumenti come La Pieve di San Verano e il Palazzo Senza Tempo. Lo scorso anno è stato inoltre inaugurato il Macca, il Museo di Arta contemporanea a cielo aperto. Ma anche a Peccioli incivili del nostro tempo lasciano il segno.