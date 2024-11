Ilfattoquotidiano.it - Sanità, Bindi smonta i numeri di Meloni: “Solo bugie, l’aumento è di appena 130 euro. Questa è una destra illiberale e liberista”. Su La7

“Inon sono un’opinione e bisognerebbe evitare di diresui, perché, appunto, siccome non sono un’opinione, sonoche hanno le gambe corte o il naso lungo, come si preferisce”. Così a In altre parole (La7) l’ex ministra dellaRosy, parafrasando una dichiarazione di Giorgia, sbugiarda le cifre sciorinate dalla presidente del Consiglio e dal suo governo sui fondi destinati al Servizio Sanitario Nazionale. “Devo dire che la gag nella quale la presidente del Consiglio sbaglia una sottrazione – premette, riferendosi all’ospitata dida Bruno Vespa – è stata anche simpatica, sicuramente più simpatica di quando fa alcune repliche in Parlamento con toni comizianti. Il punto è che non è che ha sbagliato la sottrazione, ma ha proprio sbagliato i conti“.