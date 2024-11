Ragazzina di 12 anni accoltella un minorenne | terrore in una scuola vicino Roma

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Non si fermano i casi di violenza inaudita e scioccante tra ragazzini, spesso poco più che bambini che girano armati di pistole o di coltelli. L’ultimo drammatico episodio, come riferito dal Messaggero, vede come protagonista unadi 12che avrebbeto un compagno dinel cortile di unaa Marino,. Aggressione in una: sangue tra minorenni Secondo le informazioni giunte finora unadi 12, probabilmente al culmine di una banale lite tra minorenni, avrebbe estratto un coltello ferendo un suo compagno nel cortile dellaVivaldi, nel comune di Marino non distante da. I fatti si sono svolti precisamente a Santa Maria delle Mole e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo per fare luce su quanto successo. Non sono ancora note al momento le condizioni del ragazzino ferito.